London/Moskau - Nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdiensts hat Russland offenbar damit begonnen, im Inland hergestellte unbemannte Einweg-Drohnen (OWA-UAVs) nach iranischem Shahed-Design im Ukraine-Krieg einzusetzen. Die eigene Herstellung werde es Russland wahrscheinlich ermöglichen, eine zuverlässigere Versorgung mit OWA-UAVs aufzubauen, heißt es am Mittwoch im täglichen Lagebericht aus London.



Die Leistung dieser Waffen sei bisher unterschiedlich gewesen, und die Ukraine habe sich bei der Neutralisierung der meisten ankommenden OWA-UAVs als wirksam erwiesen. Die russischen Streitkräfte importieren laut London seit September 2022 Systeme aus iranischer Produktion. Russland strebe wahrscheinlich an, sich in den kommenden Monaten mit OWA-UAVs selbst zu versorgen, heißt es weiter. In der Zwischenzeit sei Russland jedoch weiterhin auf Komponenten und ganze Waffen aus dem Iran angewiesen, die hauptsächlich über das Kaspische Meer verschifft würden, so die Briten.

