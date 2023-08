Berlin (ots) -Die Guhr Steuerberatung, eine renommierte Steuerberatungskanzlei mit Sitz in Berlin-Friedrichshain, hat die Steuerberatungsbranche auf den Kopf gestellt, indem sie als Vorreiter eine bahnbrechende Veränderung einführt. Ab sofort bietet das Unternehmen 100% HomeOffice Jobs für hochqualifizierte Steuerfachkräfte an.In einer Zeit, in der sich die Arbeitswelt rapide verändert, hat die Guhr Steuerberatung den Mut aufgebracht, neue Wege zu beschreiten. Als Spezialist für steuerliche Beratung und Betreuung von Freiberuflern und Gewerbetreibenden hat die Kanzlei erkannt, dass die traditionelle Vorstellung von Büroarbeit überdacht werden muss.Mit ihrem Engagement für Innovation und Effizienz hat die Guhr Steuerberatung die Chance ergriffen, das Arbeitsmodell für Steuerfachkräfte neu zu gestalten."Wir sind stolz darauf, als eine der ersten Kanzleien in der Branche 100% HomeOffice Jobs anzubieten", sagt Karsten Guhr, Gründer und Geschäftsführer der Guhr Steuerberatung."Unsere hochqualifizierten Steuerfachkräfte können nun ihre Expertise von überall aus einbringen, ohne sich an einen physischen Arbeitsplatz binden zu müssen. Dies ermöglicht ihnen nicht nur eine bessere Work-Life-Balance, sondern eröffnet auch Chancen für eine breitere Talentbasis."Die Entscheidung der Guhr Steuerberatung, auf das HomeOffice-Modell umzusteigen, spiegelt ihre progressive Haltung wider. Die Kanzlei hat bereits langjährige Mandanten erfolgreich begleitet und legt besonderen Wert auf eine Kommunikation auf Augenhöhe. Sie ist bekannt für ihre zuverlässige und kompetente Unterstützung bei Existenzgründungen und dem steuerlichen Tagesgeschäft.Die Digitalisierung spielt eine Schlüsselrolle in der Vision der Guhr Steuerberatung für die Zukunft. "Wir setzen verstärkt auf die Möglichkeiten der Digitalisierung, um unsere Dienstleistungen effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten", betont Karsten Guhr."Die Einführung der 100% HomeOffice Jobs ist nur ein weiterer Schritt in Richtung einer moderneren und agileren Arbeitsweise."Die Guhr Steuerberatung hat die Messlatte hoch gelegt und bewiesen, dass Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können. Mit ihrer wegweisenden Entscheidung, 100% HomeOffice Jobs für Steuerfachkräfte anzubieten, haben sie einen Weg gefunden, die besten Talente anzuziehen und gleichzeitig ihre Mandanten auf höchstem Niveau zu betreuen.Für weitere Informationen über die Guhr Steuerberatung und ihre innovativen Dienstleistungen besuchen Sie bitte die offizielle Website unter guhr-steuerberatung.de.Über die Guhr Steuerberatung:Die Guhr Steuerberatung ist eine renommierte Steuerberatungskanzlei mit Sitz in Berlin-Friedrichshain. Spezialisiert auf die steuerliche Beratung und Betreuung von Freiberuflern und Gewerbetreibenden, bietet die Kanzlei langjährige Erfahrung, Engagement und kompetente Lösungen für ihre Mandanten. Die Guhr Steuerberatung setzt auf Innovation und Digitalisierung, um eine moderne und effiziente Arbeitsweise zu gewährleisten. Besuchen Sie guhr-steuerberatung.de für weitere Informationen.Pressekontakt:Guhr Steuerberatungsgesellschaft mbHKarsten GuhrAuerstraße 1410249 BerlinEmail: info@guhr-steuerberatung.deTelefon: +4930555721370Original-Content von: Guhr Steuerberatungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171561/5581197