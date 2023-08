Im Herbst letzten Jahres hat Tesla in China mit Preisnachlässen begonnen und im laufenden Jahr auch in Nordamerika und Europa die Preise reduziert. Damit hat der E-Auto-Pionier eine regelrechte Preisschlacht losgetreten, die noch immer kein Ende gefunden hat. Erst zu Wochenbeginn wurden weitere Rabatte in China bekannt. In Nordamerika dreht der Autobauer jetzt auch nochmals an der Preisschraube.Die Nachricht vom Dienstag betrifft diesmal die beiden teuren Tesla-Stromer Model S und Model X. Deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...