Gemessen an den Kursniveaus aus dem Jahr 2021 summieren sich die Verluste in der Spitze auf rund 73 Prozent. Dies und die steigenden Einnahmen aus der Vermietung mögen auch die Ursachen dafür sein, dass der Aktienkurs von Vonovia in der aktuellen Marktphase trotz schlechter Nachrichten nicht maßgeblich nach unten ausbricht. Wohnungskonzerne stehen aktuell von mehreren Seiten unter Druck. Einerseits erhöhen die stark gestiegenen Zinsen die Finanzierungskosten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...