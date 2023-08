Die Aktie von Nikola ist mit einem schwachen Start in die neue Woche aufgefallen. Der US-amerikanische E-LKW-Hersteller hat seine Anleger erneut enttäuscht, was zu einem Rückgang der Nikola-Aktie um 2,50% auf 1,60 € am Dienstagmittag führte (Stand: 15.08.2023, 12:45 Uhr, Tradegate). Im Jahresvergleich hat das Wertpapier etwa 75 % an Wert eingebüßt und seit dem Börsengang im Jahr 2020 sogar -95 %. Rückrufaktion ...

