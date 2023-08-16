- BARCLAYS HEBT TRITAX BIG BOX AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERW.) - ZIEL 165 (150) PENCE - BARCLAYS NIMMT LONDONMETRIC MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 210 PENCE- BARCLAYS SENKT SEGRO AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 775 (800) PENCE - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,80 (2,70) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 2,70 (3,00) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 93 (95) PENCE - 'NEUTRAL' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 1,20 (2,70) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG SENKT BAYER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 60 (66) EUR- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 5,40 (6,40) EUR - 'HOLD'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 29 (32) EUR - 'BUY' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 27,20 (27,50) EUR - 'BUY'- JPMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...