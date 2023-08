Zürich (ots) -Die Credit Exchange AG (CredEx) gewinnt per heute mit PostFinance und der Glarner Kantonalbank (GLKB) zusätzlich zwei strategisch wichtige Aktionäre. Diese werden neben den bestehenden Aktionären Bank Avera, Mobiliar, Swisscom und Vaudoise Versicherungen, auch Einsitz im Verwaltungsrat nehmen.Seit Jahresbeginn ist PostFinance Vertriebs- und Abwicklungspartnerin der CredEx. Die Partnerschaft mit dem führenden Hypothekenmarktplatz CredEx ermöglicht es, die Marktstellung der PostFinance-Hypothek durch konkurrenzfähige Zinssätze auszubauen. Serkan Mirza, CEO CredEx, freut sich auf die zukünftig noch engere Zusammenarbeit: "PostFinance als agiles und innovatives Unternehmen, welches in vielen FinTech Themen eine Vorreiterrolle übernommen hat, bringt CredEx strategisch in die nächste Dimension."Die Glarner Kantonalbank, eine langjährige Partnerin sowohl auf der Abwicklungsseite als auch der Hypothekarfinanzierungsseite, wird gleichzeitig mit ihrer Beteiligung ihre jährlichen Hypothekenfinanzierungsvolumen auf der Plattform substanziell erhöhen. Dies wird der stetigen Verbesserung in der Breite und Tiefe der Angebote für die Endkunden der CredEx Vertriebspartner beitragen. Andrea Canonica, CXO CredEx, sieht in der GLKB einen wichtigen Partner: "Über die Jahre wurde zusammen mit der GLKB ein einzigartiges Abwicklungsökosystem entwickelt, welches zum Erfolg der CredEx stark beigetragen hat. Mit der reichen Erfahrung im FinTech Bereich der GLKB, bin ich überzeugt, dass wir auch auf der Finanzierungsseite zusammen ähnliche Meilensteine erzielen werden".Um maximale Synergieeffekte zu erzielen, bringt PostFinance ihre Vergleichs- und Abschlussplattform Valuu bei der CredEx ein. Die CredEx wird entsprechend weiterhin ihrem angestammten B2B Geschäftsmodell treu bleiben und will unter der Marke Valuu zukünftig das Brokergeschäft bündeln. Die übernommenen Kreditgeber werden, wie bis anhin, weiter mit Volumen aus dem ausgebauten Broker Kanal bedient. Für die bestehenden CredEx Partner erweitern sich im Zuge der Transaktion die Finanzierungs- und Vertriebsmöglichkeiten von Hypotheken wesentlich. Sie können verstärkt im Vertrieb White-Labeling Hypotheken ausgeben und als Hypothekenfinanzierer wie gehabt an den Best-Preis Auktionen teilnehmen.Neben PostFinance und die Glarner Kantonalbank werden sich auch die Mobiliar und die Vaudoise Versicherungen an der Kapitalerhöhung beteiligen.Stefan Schärer, VR Präsident der CredEx, ist der Initiator der Transaktion und sieht grosse Opportunitäten: "Wie auch im Spitzensport zeigt sich, dass eine Kombination von Ambition, Strategie und Taktik für den Firmenerfolg entscheidend sind. Mit dem neuen Aktionariat, den kompetenten Verwaltungsratsmitgliedern und der motivierten Geschäftsleitung haben wir das richtige Team, um in der Champions League des Hypothekenmarktes erfolgreich zu sein."CredEx - Der B2B Marktplatz für HypothekenDie Credit Exchange ist ein offener, neutraler und unabhängiger B2B Marktplatz für Schweizer Hypotheken. Finanzinstitute können sich anschliessen, um gezielt ausgewählte Tätigkeiten in der Hypothekarwertschöpfungskette, vom Vertrieb, der Abwicklung bis hin zur Anlage, zu übernehmen. Mit einem Personalbestand von 25 Mitarbeitenden und bald CHF 3 Mia. Hypotheken auf der Plattform ist sie die marktführende Anbieterin in ihrem Segment.Pressekontakt:Serkan Mirza, CEOmirza@credex.ch+41 796113060creditexchange.chOriginal-Content von: Credit Exchange AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096600/100910301