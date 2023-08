Die NVIDIA-Aktie konnte nach dem starken Wochenauftakt gestern weitere 0,4% auf 439,40 USD zulegen. Rückblick: Die NVIDIA-Papiere hatten in den ersten beiden August-Wochen zunächst eine Korrektur durchlaufen und in deren Verlauf 12,6% an Wert verloren. Im Tief fielen die Notierungen am Montag sogar auf den niedrigsten Stand seit dem 26. Juni, bevor ...

