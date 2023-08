PEKING (dpa-AFX) - In China sind die Wohnungspreise für Neubauten im Juli erneut gesunken. Im Monatsvergleich seien die Preise für Neubauwohnungen um 0,23 Prozent gefallen, wie das Amt für Statistik am Mittwoch in Peking mitteilte. Es ist der zweite Preisrückgang in Folge, nachdem es im Juni bereits einen leichten Dämpfer um 0,06 Prozent gegeben hatte. Mit Ausnahme einer Stagnation im Januar waren die Preise diese Neubauten seit Beginn des Jahres kontinuierlich gestiegen.

Wie die Statistikbehörde weiter mitteilte, sei in 49 von 70 erfassten Städten ein Rückgang der Neubaupreise verzeichnet worden. Dies sei der höchste Wert in diesem Jahr. Bei den bereits bestehenden Immobilien seien die Preise in 63 der erfassten Städte gesunken.

Experte Kelvin Lam vom britischen Analysehaus Pantheon Macroeconomics verwies auf einen "scharfen Kontrast" zur Entwicklung im März. Damals hätten nur fünf Städte von einer Abkühlung auf dem Immobilienmarkt berichtet. "Chinas Immobilienmarkt zeigt weiterhin Anzeichen von Ermüdung", kommentiere der Experte die aktuellen Daten.

Die Lage auf dem chinesischen Immobilienmarkt gilt wegen einer vergleichsweise hohen Verschuldung der Eigentümer als angespannt. Zuletzt hatte die ausbleibende Rückzahlung einer Anleihe durch den Projektentwickler Country Garden für Wirbel an den Finanzmärkten gesorgt. Allgemein wird eine Verschärfung der Krise auf dem Immobilienmarkt mit negativen Folgen für die konjunkturelle Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt befürchtet./jkr/stk