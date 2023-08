EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG vereinbart strategische Partnerschaft mit internationalem ESG-Investor NIO Capital



16.08.2023 / 10:00 CET/CEST

NEON EQUITY AG vereinbart strategische Partnerschaft mit internationalem ESG-Investor NIO Capital Frankfurt am Main, 16. August 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, geht mit dem internationalen Investor NIO Capital eine strategische Partnerschaft ein. Die 2016 gegründete NIO Capital ist ein Investmentunternehmen mit Fokus auf Erneuerbare Energien, E-Mobility und High-Tech. Das in Shanghai ansässige Unternehmen investiert in innovative Unternehmen, die sich auf die Bereiche ESG, Dekarbonisierung und Digitalisierung spezialisiert haben. NIO Capital ist seit 2018 an der New York Stock Exchange gelistet. Durch die Kooperation profitieren beide Unternehmen von dem jeweils starken Netzwerk des Partners. NEON EQUITY stärkt durch die Partnerschaft im Rahmen der Internationalisierungsstrategie weiter ihren Zugang zu Unternehmen in den Wachstumsmärkten Asiens. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: "Die strategische Partnerschaft mit NIO Capital ist ein weiterer wichtiger Schritt für unser Wachstum. Wir werden im Rahmen der Partnerschaft Investitionsopportunitäten an NIO herantragen und im Gegenzug wird uns NIO mögliche IPO-Kandidaten aus seinem Netzwerk vorstellen. Mit der Kooperation können wir internationale Märkte im Bereich Impact Investing zusätzlich erschließen, vor allem in Fernost." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

