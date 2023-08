ISG Provider Lens-Studie: Netzwerke von Hosting- und Colocation-Anbietern bieten messbare Leistungsvorteile gegenüber Inhouse-Lösungen.

Trotz fallender Preise und anhaltender geopolitischer Spannungen wächst der Markt für Managed-Data-Center- und Colocation-Services in Deutschland bei gleichzeitig steigenden Gesamtausgaben. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services Germany 2023" zeigt, dass der deutsche IT-Markt ungeachtet der Auswirkungen der Coronapandemie und des Konflikts in der Ukraine weiter wächst und Investoren aus Europa und den USA anzieht, die zur Stärkung der IT-Infrastruktur des Landes beitragen. Obwohl die Preise für langfristige IT-Service-Verträge rückläufig sind, steigen die Gesamtausgaben dank höherer Mengenabnahme weiter an, so die Studie.

"Dienstleister automatisieren ihre Prozesse, um Kosten zu senken und die Qualität zu steigern", sagt Dr. Matthias Paletta, Director bei ISG Germany und dort zuständig für den Bereich Technology Modernization. "Diese Änderungen vereinfachen das Infrastrukturmanagement und verringern die Betriebsrisiken gerade auch der mittelständischen Kunden."

Deutschland hat eine sehr gute Netzinfrastruktur. Das Land verfügt über schnelle, zuverlässige und sichere Netzwerkverbindungen zu den wichtigsten europäischen Rechenzentren sowie über direkte Verbindungen zwischen den Rechenzentren von Unternehmen mit Sitz in den USA und ihren EMEA-Niederlassungen, so die ISG-Studie weiter. Darüber hinaus mache der Zugang zu kostengünstigem Ökostrom Deutschland zu einem attraktiven Standort für Rechenzentren und Cloud-basierte Managed Services, so ISG. Dies ermögliche es Kunden, Managed-Edge-Computing-Dienste oder Hosting-Lösungen aufzubauen.

Geht es um die Bereitstellung von Netzwerken mit niedriger Latenz, die Cloud-nativen Anwendungen einen schnellen und effizienten Austausch von Daten ermöglichen, so sind die Netzwerke von Hosting- und Colocation-Anbietern kundeneigenen Lösungen überlegen, stellt die ISG-Studie fest.

Eine beträchtliche Zahl deutscher Unternehmen scheint zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Laut ISG-Studie ist Frankfurt am Main der zweitgrößte Colocation-Markt in Europa, lediglich übertroffen von London. Der ISG-Studie zufolge werden Colocation-Dienste von mehr als 10.000 Unternehmen in Deutschland genutzt, was im Jahr 2021zu geschätzten Ausgaben von rund 1,3 Milliarden Euro geführt hat.

"Deutsche Unternehmen modernisieren ihre IT-Landschaft", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Sie tun dies, indem sie zum einen auf Colocation und Managed Hosting umsteigen und zum anderen Servicebereitstellungs- und KI-Lösungen überwachen und nutzen, die Automatisierung, Infrastructure as Code (IaC) und selbstheilende Infrastrukturen ermöglichen."

Moderne Managed-Services-Plattformen bieten IaC- und DevOps-Automatisierungsoptionen sowohl vor Ort (on premise) als auch in Colocation-Rechenzentren und Managed-Hosting-Umgebungen, so die ISG-Studie weiter.

Die Studie untersucht auch, inwieweit Dienstleister effiziente Lösungen zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen bieten, um Migrationskosten zu senken und den Übergang zu einem modernen System zu ermöglichen.

Die Studie "ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services Germany 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 99 Anbietern in sechs Marktsegmenten (Quadranten): "Managed Services for Large Accounts", "Managed Services for Midmarket", "Managed Hosting for Large Accounts", "Managed Hosting for Midmarket", "Colocation Services for Large Accounts" und "Colocation Services for Midmarket."

Die Studie stuft PlusServer in drei Marktsegmenten als "Leader" ein. Arvato Systems, Atos, Axians, CANCOM, Claranet, DATAGROUP, Deutsche Telekom GK, Kyndryl, q.beyond und T-Systems werden in jeweils zwei Quadranten als "Leader" bezeichnet. Accenture, akquinet, All for One Group, Capgemini, Computacenter, CyrusOne, Datacenter One, Digital Realty (Interxion), DXC Technology, Equinix, Infosys, ITENOS, KAMP, maincubes, Materna, myLoc (WIIT), noris network, NTT DATA, NTT GDC, PFALZKOM, Rackspace Technology, STACKIT, Telehouse, TelemaxX und Wipro sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem werden Datacenter Leipzig, SyntaxSystems und TCS in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Arvato Systems, CANCOM, Computacenter, DATAGROUP, Deutsche Telekom (TDG), Grass Merkur, ITENOS, StackIT und TelemaxX zur Verfügung.

Die Studie "ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services Germany 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230816424547/de/

Contacts:

Pressekontakt:



Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com



Matthias Longo für ISG

+49 152 341 464 63

matthias@longo-pr.de