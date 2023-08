Shanghai (ots/PRNewswire) -"Furniture China (https://www.furniture-china.cn/en/visitor/visitor-registration?utm_source=prnasia&utm_medium=article&utm_campaign=furniturechina2023-registration) 2023" und "Maison Shanghai 2023" werden vom 11. bis 15. September 2023 in Shanghai, China, stattfinden. Die Veranstaltung, die von der "Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd." ausgerichtet wird, soll die Kreativität von "Design + Life" präsentieren und eine neue Welle des idealen Wohnens in der chinesischen Möbelindustrie fördern. Sie wird über 200.000 Facheinkäufer aus 160 Ländern anziehen und eine riesige Ausstellungsfläche von 300.000 Quadratmetern einnehmen.Das Thema der Veranstaltung "IN NOW!", spiegelt den Aufstieg der Z-Generation als neue Konsumenten mit unterschiedlichen Lebensvorstellungen wider. Die Veranstaltung wird sich auf die neue Marktnachfrage konzentrieren und originelles Design, High-End-Anpassung, umweltfreundliche Intelligenz, Zukunfts-Büro, Boutique-Outdoor, gesunder Schlaf, innovative Materialien, künstlerische weiche Dekoration und kreative Beleuchtung vorstellen.Der "Gold Idea Furniture Design Award (GIDA)" wird auf der Veranstaltung ein Comeback feiern und soll sich zu einem Möbel-Designpreis von Weltrang in China entwickeln. Die 2023 Ausgabe von "GIDA" wird von führenden Branchenexperten aus aller Welt beurteilt.Design spielt bei der Veranstaltung eine entscheidende Rolle, treibt die Industrie an und verändert das Leben. In der "Design of Designers (DOD)"-Halle werden mehrdimensionale Design-Innovationen vorgestellt, während das "Design Q&A" Designberatungsdienste anbietet. Auf der Veranstaltung wird ebenso der "Genie Award - Aesthetics Space Design Competition" verliehen.Innovation und Wandel sind der Kern der hochwertigen Entwicklung der Möbelindustrie. Sonderausstellungen wie "Office Kitchen" und das "Office Future Development Summit Forum" werden sich mit der Zukunft der Büroumgebung befassen. Die Veranstaltung wird ebenso die Verleihung des "Golden Axe Awards" beinhalten, mit dem Innovationen bei Materialien in der Einrichtungsbranche ausgezeichnet werden.Digitalisierung und intelligente Lösungen sind unerlässlich für die Zukunft der Branche. "Furniture China (https://www.furniture-china.cn/en/visitor/visitor-registration?utm_source=prnasia&utm_medium=article&utm_campaign=furniturechina2023-registration) 2023" und "Maison Shanghai 2023" kombinieren Online- und Offline-Plattformen, um eine präzise Kommunikation und bessere Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage zu fördern. Die Veranstaltung bietet digitale Dienstleistungen, wie beispielsweise Kundenakquise, eCommerce-Entwicklung und digitales Marketing.Nehmen Sie an der "Furniture China (https://www.furniture-china.cn/en/visitor/visitor-registration?utm_source=prnasia&utm_medium=article&utm_campaign=furniturechina2023-registration) 2023" und der "Maison Shanghai 2023" teil, um die neuesten Trends in Sachen Wohnungseinrichtung zu erkunden, sich mit Branchenexperten auszutauschen und innovative Design-Lösungen zu entdecken.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite https://bit.ly/45qWiVr und registrieren Sie sich unter https://bit.ly/3rUniOn.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/furniture-china-2023-und-maison-shanghai-2023--in-now--11-bis-15-september-2023-301901210.htmlPressekontakt:E-Mail: Emma.Wang@imsinoexpo.comOriginal-Content von: Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160386/5581340