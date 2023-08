München (ots) -MagentaSport hat sein Fußball-Angebot nochmalig erweitert: Das ab 17. August inkludierte Angebot "Sportdigital FUSSBALL" umfasst nun auch die millionenschwere Saudi Pro League mit Stars wie Neymar, Christiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté oder Roberto Firmino. In der Regel sind 1 bis 2 Spiele pro Spieltag mit deutschem Kommentar im Angebot. Zudem wird "CITY-TV", das Klub TV-Angebot des Champions League-Siegers Manchester City mit Top-Star Erling Haaland, als fester Programminhalt aufgenommen. MagentaSport baut zusätzlich die Live-Berichterstattung um die Frauen-Bundesliga mit allen 182 Partien der 2. Liga auf den OTT-Plattformen aus. Das reine Streaming-Angebot startet am Samstag ab 14 Uhr mit der Partie Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach. Bereits am Freitag, ab 18.30 Uhr, geht die 3. Liga mit der Top-Begegnung SV Sandhausen gegen Dynamo Dresden in den 2. Spieltag.Internationaler Fußball noch attraktiverMagentaSport bietet seinen Kunden zum 17. August mit Sportdigital FUSSBALL Zugang zu über 1.000 Livespielen aus über 20 internationalen Fußball-Wettbewerben von 6 Kontinenten. Mit Top-Wettbewerben wie den spanischen Pokal, den englischen Ligapokal und weitere Kontinentalwettbewerbe in Asien, Afrika und Südamerika sowie Zusatzformaten und Highlight-Sendungen aus aller Welt. Das Angebot ist auf allen MagentaSport Plattformen integriert.Das Klub TV-Angebot von Manchester City wurde neu aufgenommen und beinhaltet die Re-Live-Partie aus der Premiere League, dem FA Cup, dem Liga-Pokal sowie der Champions League von ManCity. Dazu Portraits und Klub-Features des aktuell besten Klubs Europas.Auch Weltstars wie ganz neu Neymar, Ronaldo und Benzema sind mit der Sportdigital-Integration künftig bei MagentaSport regelmäßig zu sehen. Bis zu 2 Partien pro Spieltag werden aus der Saudi Professional League gezeigt.Auch die 2. Frauen Fußball-Bundesliga jetzt bei MagentaSportSo viel Frauen-Bundesliga gibt es künftig nur bei MagentaSport: alle 132 Live-Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga plus 182 Live-Spiele der 2. Frauen Fußball-Bundesliga, die am 19. August auf den OTT-Plattformen von MagentaSport mit der Begegnung Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach ab 14 Uhr startet. Die Spiele der 2. Frauen-Bundesliga, vom Kooperationspartner Sporttotal produziert, werden ab der kommenden Saison bei MagentaSport integriert und kostenfrei für alle gezeigt. Damit werden erstmals alle Spiele der 1. und 2. Frauen-Bundesliga auf einer Plattform zu sehen sein. Neben dem HSV und Borussia Mönchengladbach starten unter anderem auch der einstige Dauer-Meister Turbine Potsdam und die 2. Mannschaft des Meisters FC Bayern München in der 2. Frauen-Bundesliga. Die Google Pixel Frauen-Bundesliga geht ab 15. September in die neue Saison.Top-Begegnungen in der 3. Liga am Wochenende: Sandhausen prüft Dresden am FreitagIn der 3. Liga geht es bereits am Freitag mit der Begegnung SV Sandhausen gegen den Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden ab 18.30 Uhr live weiter. Sandhausen hatte sich am Wochenende im Pokal überraschend gegen Zweitligist Hannover 96 durchgesetzt. Der Tabellenzweite Viktoria Köln, der im Pokal sensationell Werder Bremen ausschaltete, tritt am Samstag in Saarbrücken an. Der derzeit starke TSV 1860 München gastiert beim MSV Duisburg - ab 13.30 Uhr am Samstag in der Konferenz, ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel. MagentaSport zeigt alle 380 Spiele der 3. Liga live, 312 davon exklusiv.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5581334