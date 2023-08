München (ots) -Grund zur Freude: Ab sofort kann die Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" weltweit wieder über die ARD Mediathek gestreamt werden. Bereits ab einem Tag vor der linearen Ausstrahlung im Ersten sind die aktuellen Folgen für sechs Monate in der ARD Mediathek abrufbar.Marcus Ammon, Geschäftsführer Content und Produzent von "Sturm der Liebe": "Wir schätzen unsere treuen und zahlreichen Fans im In- und Ausland. Umso mehr freuen wir uns, eine Alternative gefunden zu haben, so dass "Sturm der Liebe" auch außerhalb Deutschlands wieder gesehen werden kann.""Sturm der Liebe" ist montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten zu sehen. Im Dezember 2022 wurde die Erfolgstelenovela um zwei weitere Staffeln mit 330 neuen Folgen verlängert. Auch international ist "Sturm der Liebe" erfolgreich und wurde von Bavaria Media in mehr als 25 Länder verkauft, unter anderem an den ORF in Österreich und an Mediaset in Italien."Sturm der Liebe" ist eine Produktion von Bavaria Fiction (Produzent: Marcus Ammon; Ausführender Produzent: Peter Proske). Die Redaktion liegt beim Westdeutschen Rundfunk. Headautorin ist Claudia Köhler.Fotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Eva Werner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,E-Mail: eva.werner@ard.deJessica Emmert, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe"Tel. 089/6499-2868, E-Mail: jessica.emmert@bavaria-fiction.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5581369