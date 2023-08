© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Katerstimmung in den USA und Asien: Wird der deutsche Leitindex den miesen Vorgaben folgen?

Die Aktienmärkte in den USA haben am Dienstag nachgegeben. Der breit gefasste S&P 500 schloss den Handelstag mit einem Minus von 1,2 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,1 Prozent nachgab. In den ersten Handelsminuten verzeichnet der DAX ein Minus von 0,26 Prozent und fällt auf 15.725,83 Punkte.

Diverse Faktoren drücken auf die Stimmung am Markt. So erwägt die Ratingagentur Fitch ein mögliches Downgrade der großen Wall Street Banken. falls sie ihre Einschätzung der Gesundheit des Sektors weiter nach unten korrigieren müsse, sagte Fitch-Analyst Chris Wolfe in einem CNBC-Interview. Thomas Altmann von QC Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "Dieser Schritt könnte auf dem Parkett Angst vor einem Wiederaufflammen der US-Bankenkrise aus dem März schüren."

Erneut schlechte Wirtschaftsdaten aus China belasten ebenfalls: "In Asien belasten die anhaltend schlechten Nachrichten aus dem chinesischen Schattenbanken-System die Kursentwicklung", so Altmann weiter.

Heute Abend wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung, das sogenannte Beige Book, veröffentlicht. Anleger erhoffen sich daraus Hinweise auf eine mögliche Zinspause bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im September.

Thomas Altmann fasst zusammen: "Mit seinem Verlaufstief bei 15.703 Punkten hat der DAX gestern sein Tief aus der Vorwoche ganz kurz und knapp unterschritten. Dieser Marke kommt jetzt sicherlich eine besondere Bedeutung zu. Darunter rückt dann das Juli-Tief bei 15.456 Punkten in den Fokus. Positiv ist für den Markt aktuell, dass in Rückschläge hinein nach wie vor gekauft wird. Es ist allerdings zu erwarten, dass sich diese Kaufschwelle schrittweise weiter nach unten verschieben wird."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion