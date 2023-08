Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG



Gegenwind im SHK-Segment führt zu durchwachsenem Zahlenwerk

Die 3U HOLDING hat heute H1-Zahlen berichtet, die umsatzseitig und ergebnisseitig leicht unter unseren Erwartungen lagen.

Top Line-Rückgang auf SHK-Online-Handel zurückzuführen: Auch in Q2 litt der SHK-Bereich, dessen wichtigste Produktkategorie Fußbodenheizungen darstellen, unter der niedrigen Bauaktivität. So schrumpfte der Segmentumsatz um 11,3% yoy auf 7,0 Mio. Euro. Dagegen konnte im Bereich ITK eine erfreuliche Steigerung von 5,6% auf 3,1 Mio. Euro erzielt werden.

Divergierende Ergebnisentwicklung hält an: Im Bereich ITK verzeichnete 3U in Q2 erneut ein sehr gutes EBITDA von 0,9 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 28,8%. Während im stabilen Renewables-Segment ein um 4,8% höheres EBITDA von 1,3 Mio. Euro zu Buche stand, verschlechterte sich das EBITDA im SHK-Online-Handel in Q2 auf -0,3 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr noch 0,1 Mio. Euro erzielt wurden. Insgesamt fiel auf Konzernebene ein EBITDA von 0,7 Mio. Euro an (Vj.: 2,4 Mio. Euro). Die hohe Differenz zum Vorjahr resultiert vornehmlich aus einem positiven Sondereffekt aus dem Immobilienprojekt InnoHubs in '22.



Kauf Gewerbeimmobilie Würzburg: Im abgelaufenen Quartal hat 3U die ehemaligen Räumlichkeiten der weclapp für 3,5 Mio. Euro erworben (ca. 1200m²), die in den nächsten Monaten zu 14 bis 16 Euro je m² anderweitig vermietet werden sollen. Dadurch erwartet der Vorstand Mieterlöse in Höhe von 0,2 bis 0,23 Mio. Euro p.a. (Rendite: 5,7% bis 6,5%).

Ergebnisprognose durch starkes Finanzergebnis leicht erhöht: Im ersten Halbjahr hat 3U durch die Anlage der Barmittel ein höher als von uns erwartetes Finanzergebnis erzielt (H1/23: 1,4 Mio. Euro), sodass wir nun einen Jahresüberschuss von 2,9 Mio. Euro erwarten (zuvor: 2,2 Mio. Euro). Ebenso haben wir ab 2024 Mieterlöse aus der erworbenen Immobilie abgebildet. Die Guidance des Unternehmens wurde indes bestätigt (Umsatz: 55 bis 60 Mio. Euro; EBITDA: 6 bis 8 Mio. Euro; JÜ: 2,5 bis 3,5 Mio. Euro).

Fazit: Das SHK-Marktumfeld belastet wie von uns erwartet die Top Line-Entwicklung des Konzerns. Die Markteinführung des ThermCubes am 16. August dürfte jedoch zu zusätzlichen Umsätzen im niedrigen einstelligen Millionenbereich in H2 führen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 3,05 Euro.







