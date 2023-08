Unterföhring (ots) -Gute Nachrichten aus Unterföhring: SAT.1 baut seine Hauptnachrichten-Sendung aus. Die "SAT.1 :newstime" startet ab Montag, 16. Oktober, täglich um 19:45 Uhr - zehn Minuten früher als bislang. In der "SAT.1 :newstime" informieren die Nachrichten-Anchor Claudia von Brauchitsch und Marc Bator die Zuschauer:innen über die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport.SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit dem Ausbau der 'SAT.1 :newstime' stärken und schärfen wir das journalistische Profil von SAT.1. Diese Veränderung ist endlich möglich, weil wir seit dem 1. Januar dieses Jahres unsere eigene News-Redaktion am Standort Unterföhring haben. Die Verlängerung der 'SAT.1 :newstime' ist ein ebenso konsequenter wie bedeutsamer Schritt in der Geschichte von SAT.1."Arne Teetz, Chefredakteur Nachrichten: "Mehr :newstime in SAT.1 bedeutet mehr Zeit, den häufig komplexen Nachrichtentag mit mehr Themen, mehr Interviews und mehr Grafiken noch besser aufbereiten zu können. Im Mittelpunkt stehen dabei immer unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich bei unseren Nachrichten auf verständliche Informationen und unabhängige Einordnungen verlassen können.":newstime ab 16. Oktober 2023 täglich um 19:45 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Michael Ulichstv. VP Communications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5581386