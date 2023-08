FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Erhebungen unter US-Verbrauchern im Monat August deuteten auf deutliche Fortschritte bei der Biermarke "Bud Light" hin, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nachdem es bereits eine leichte Verbesserung in der Juli-Umfrage gegeben habe, sei er nun zuversichtlicher, dass es sich um einen Trend handeln könnte./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2023 / 06:49 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

