Schweizer Unternehmen setzen auf eine Mischung aus privaten und hybriden sowie oft automatisierten Rechenzentrumslösungen, um den steigenden Betriebskosten entgegenzuwirken. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services Switzerland 2023" zeigt, dass immer mehr Schweizer Unternehmen versuchen, ihre Betriebskosten zu optimieren, indem sie auf Managed-Hosting-Services in Kombination mit einer Public-Cloud-Infrastruktur setzen. Infolgedessen bleibt das Managed-Hosting-Geschäft in der Schweiz trotz relativ niedriger Gewinnspannen bedeutend, so die ISG-Studie.

"Einige Schweizer Dienstleister nutzen automatisierte IT-Funktionen, um dem Kostendruck durch Inflation und steigende Energiepreise infolge des Ukraine-Konflikts entgegenzuwirken", sagt Uwe Ladwig, Geschäftsführer bei ISG DACH. "Nichtsdestotrotz sollten sie sich auf Nachverhandlungen mit ihren Bestandskunden einstellen."

Um ihre Automatisierungsziele zu erreichen, gehen die Anbieter im Wesentlichen zwei Wege. Einige setzen auf Partnerschaften mit unabhängigen Softwareanbietern, um deren Automatisierungsfähigkeiten zu nutzen. Andere wiederum haben diese Fähigkeiten von Grund auf neu aufgebaut, so die ISG-Studie.

Laut ISG kann die jeweilige Automatisierungsfähigkeit der Anbieter dazu führen, den Abstand zwischen großen, etablierten Dienstleistern und kleineren Vor-Ort-Anbietern auszugleichen. Der ISG-Studie zufolge setzen viele Schweizer Firmen auf Technologien von Nischenanbietern, anstatt sich für kostspielige Transformationen zu entscheiden. Vor diesem Hintergrund würden einige der größeren, etablierteren Dienstleister gerade den Anschluss verlieren, so die Studie weiter.

Große wie kleine Anbieter setzen auf Technologien wie AIOps und einen autonomen IT-Betrieb, um steigende Mitarbeitergehälter und die Inflation auszugleichen sowie eine automatisierte Wertschöpfungskette zu schaffen, so die ISG-Studie. Zugleich hat die Verbreitung von IoT und 5G in der Schweiz laut ISG die Nachfrage nach Anbietern erhöht, die Kunden beim Aufbau von Edge-Computing-Infrastrukturen unterstützen können.

"Unternehmen wollen Anwendungen, die einfach bereitgestellt und unabhängig betrieben werden können", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Microservices und Container-Management-Services sind der Schlüssel für die schnelle und flexible Bereitstellung von Edge-Computing-Infrastrukturen und -Anwendungen."

Die Studie untersucht zudem, wie die gestiegenen Energiekosten und die höhere Inflation die Serviceanbieter dazu veranlasst haben, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, die CO2-Emissionen senken.

Die Studie "ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services Switzerland 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 78 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): "Managed Services Large Accounts", "Managed Services Midmarket", "Managed Hosting Large Accounts", "Managed Hosting Midmarket" und "Colocation Services".

Die Studie stuft Swisscom in allen fünf Quadranten sowie Atos, Aveniq, Bechtle, ELCA/EveryWare, Kyndryl, MTF, ti&m und T-Systems in jeweils zwei Quadranten als "Leader" ein. Accenture, Arvato Systems, Axians, BitHawk, Capgemini, Digital Realty (Interxion), Equinix, EveryWare, Green, Netcloud, NTS Workspace, NTT GDC, Stack Infrastructure, UMB und Wipro sind "Leader" in je einem Marktsegment.

Zudem werden CANCOM und TCS in jeweils einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei BitHawk, Green and JMC zum Download zur Verfügung.

Die Studie "ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services Switzerland 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

