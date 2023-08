FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.08.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SEGRO TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 775 (800) PENCE - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRITAX BIG BOX TO 'OVERWEIGHT' (UNDERW,) - PRICE TARGET 165 (150) PENCE - BARCLAYS REINITIATES LONDONMETRIC WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 210 PENCE - BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 258 (254) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 260 (220) PENCE - OUTPERF. - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2000 (2320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 93 (95) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS BARRATT PRICE TARGET TO 493 (511) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1119 (1149) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 115 (107) PENCE - 'EW' - PEEL HUNT RAISES TT ELECTRONICS TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 240 (225) PENCE - RBC CUTS ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERPERF,' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 1200 (1500) PENCE - RBC CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL STARTS TRAINLINE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 320 PENCE



