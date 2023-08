DJ Euroraum-Industrieproduktion steigt im Juni unerwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Industrieproduktion im Euroraum hat sich am Ende des zweiten Quartals deutlich besser als erwartet entwickelt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang um 0,6 Prozent prognostiziert. Den für Mai vorläufig gemeldeten Produktionsanstieg von 0,2 Prozent revidierten die Statistiker auf eine Stagnation. Ihr Vorjahresniveau unterschritt die Produktion im Juni um 1,2 (Mai: 2,5) Prozent.

Das Ergebnis für den Euroraum dürfte von einem überaus deutlichen Produktionszuwachs in Irland (plus 13,1 Prozent Monatsrate) nach oben verzerrt worden sein. Nach Angaben von Eurostat prüft die irische Statistikbehörde gerade das Saisonbereinigungsverfahren für Produktion und Umsatz.

Die Industrieproduktion der Eurozone hatte sich Anfang 2023 verbessert, da Entspannung bei den Energiepreisen und Beseitigung von Engpässen in der Lieferkette die Aktivität begünstigten. Inzwischen lasten jedoch steigende Zinsen und hohe Inflation auf den Ausgaben, was die Aussichten für die Gesamtwirtschaft in den kommenden Monaten eintrübt.

