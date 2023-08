FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Streichung einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank für die Aktien von Bayer hat diese am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen gedrückt. Mit einem Abschlag von 1,8 Prozent auf knapp 51 Euro lagen die Papiere am Ende des Dax und rutschten zudem unter die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend.

Mit einem von 66 auf 60 Euro reduzierten Kursziel zählt Berenberg-Analyst Sebastian Bray nun eher zu den Pessimisten am Markt. Das durchschnittliche Kursziel von 22 Experten beläuft sich auf 67,55 Euro. Bray erhöhte die Schätzung für die Verbindlichkeiten von Bayer im Zusammenhang mit US-Rechtsstreitigkeiten um 2 auf 9 Milliarden Euro. Zudem seien die Papiere nicht gerade günstig bewertet, wenn man in Betracht ziehe, dass die Ergebnisse in den kommenden zwei Jahren kaum steigen dürften./bek/mis

