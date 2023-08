Berlin (ots) -Nach dem schweren Unwetter am Dienstagabend ruft der Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der Havel, Steffen Scheller, alle Bürgerinnen und Bürger auf, weiter vorsichtig zu sein.Scheller sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, seit gestern Abend habe es 120 Einsätze der Feuerwehr, der Johanniter und des Technischen Hilfswerks gegeben. Es würden aber weitere Schadensmeldungen eingehen. Scheller betonte: "Wir haben noch ein paar Straßen, die gesperrt sind und hoffen, dass wir die schnell freibekommen. Damit wenigstens der Verkehr und der ÖPNV wieder funktionieren."Der CDU-Politiker sagte, man sei zudem bemüht, alle Bäume zeitnah zu kontrollieren. "Wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger müssen selber auch noch etwas aufmerksam sein, wenn sie sich in der Stadt bewegen und vor allem auch Absperrungen akzeptieren." Noch sei man im Bereich der Gefahrenabwehr unterwegs. Dabei erfahre man auch viel Unterstützung durch Unternehmen der Stadt.Das gesamte Interview zum Nachhören: https://ots.de/XKY3b1Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5581521