Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.08.2023 / 11:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Wolfgang Nachname(n): Leitner

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Andritz AG

b) LEI

549300VZKC61IR5U8G96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Erwerb von Call Optionen mit Barausgleich, dessen Underlying Aktien der ANDRITZ AG sind.

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Call Optionen mit Barausgleich Laufzeit: bis zu 2 Jahren; Ausübbarkeit: wöchentlich. Durchschnittlicher Ausübungspreis der Optionen: € 22,9207. Durchschnittlicher Kurs des underlying als Berechnungsgrundlage der Optionen: € 45,8413. Der Erwerb physischer Aktien der ANDRITZ AG auf Grundlage dieser Vereinbarung ist ausgeschlossen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 23.5280 EUR 48262 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 23.5280 EUR 48262 Stück

e) Datum des Geschäfts

14.08.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





16.08.2023 CET/CEST