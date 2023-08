Ein einmaliger Einbruch des Wachstums: Wie Forschende festgestellt haben, ist das weltweite Vermögen im vergangenen Jahr gesunken. Hält dieser Trend an? Wir haben uns den Global Wealth Report angeschaut. Delle im Vermögenswachstum: Weltweit waren private Haushalte 2022 weniger vermögend als in den vergangenen Jahren. Das soll sich laut Global Wealth Report aber in den kommenden fünf Jahren ändern. Das globale Vermögen soll 38 Prozent steigen und ...

