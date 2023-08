Heute im gabb: Um 12:21 liegt der ATX TR mit +0.47 Prozent im Plus bei 6942 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.47% auf 6.405 Euro, dahinter Rosenbauer mit +2.86% auf 30.55 Euro und Polytec Group mit +2.67% auf 4.3325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15771 (+0.29%, Ultimo 2022: 13923, 13.27% ytd). - In den News: Zahlen von FACC, Frequentis, Montana Aerospace, Polytec-Vorstand kauft, News zu Porr, A1 Group, Research zu Wienerberger, Palfinger- Nachlese: Aktienduell mit Julia Kistner, was die Charttechnik kann und was nicht- Unser Robot sagt: Frequentis, Wienerberger, Marinomed und weitere Aktien auffällig; Franz Jurkowitsch führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 16. August- Österrech-Depots: Konsolidierung, aber über ...

