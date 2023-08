Peking (ots/PRNewswire) -Die AWE2024 wird vom 14. bis zum 17. März 2024 im Shanghai New International Expo Center stattfinden, dies hat das AWE-Organisationskomitee am 16. August 2023 verkündet.Mit 13 Ausstellungshallen und einer beispiellos riesigen Ausstellungsfläche von 150.000 Quadratmetern hat die AWE2023 mit mehr als 1.000 Ausstellern und 350.000 Besuchern bereits neue Rekorde aufgestellt. Für Brancheninsider ist der Besuch der AWE ein Muss. Tatsächlich sind 70 % der Besucher der AWE Brancheninsider und mehr als 80 % davon sind Entscheidungsträger oder Top-Manager. Darüber hinaus sei anzumerken, dass die AWE2023 im Anschluss an die Messe einen Bericht über Branchentrends veröffentlicht hat, der jetzt auf der Webseite der Veranstaltung verfügbar ist.Die AWE2023 wird mit der AWE2024 noch weiter gesteigert und im Jahr 2024 auf einer erweiterten Fläche mit einer Größe von 160.000 Quadratmetern und in 14 Hallen stattfinden. Als eine der globalen Top-3-Messen der Branche wird die AWE 2024 ihren Schwerpunkt weiterhin auf die Präsentation von szenariobasierten Smart Homes ausrichten und gleichzeitig Branchentrends hervorheben. Zu den Hauptausstellungsbereichen gehören intelligente Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, intelligente Küchen und Bäder, intelligente Unterhaltungssysteme und intelligente Gesundheitslösungen.Die AWE begrüßt den Trend zur Integration digitaler Technologien in den Industriesektoren und erweitert sein Portfolio, um ein heimbezogenes intelligentes Ökosystem zu entwickeln, das Smart-Life-Lösungen wie Smart City, Smart Healthcare, Smart Transport und Smart Education sowie innovative Produkte wie VR/AR, tragbare Geräte, Mutter- und Babypflegeprodukte, Haustierprodukte, Service-Roboter, Outdoor-Geräte und Gaming-Peripheriegeräte umfasst.Laut dem Organisationskomitee der AWE wird die German Association of Modern Kitchen Industry (AMK) nach ihrem Debüt im Jahr 2019 mit ihren Mitgliedern auch an der AWE2024 teilnehmen. Darüber hinaus wird die SZ Commercial LCD Industry Association - eine Delegation von kommerziellen Displayherstellern und Herstellern von Unterhaltungselektronik ebenfalls eine Ausstellung im Rahmen der AWE2024 organisieren.Als wichtiger Teil des Ökosystems der AWE werden parallel laufende Aktivitäten wie der AWE Summit, der Future Home Summit und der AWE Award wie geplant stattfinden. Darüber hinaus wird die AWE2024 weiterhin mit Spitzenplattformen wie JD.com und Douyin zusammenarbeiten, um ihren Einfluss zu vergrößern.Xu Dongsheng, Vice President der China Household Electrical Appliances Association, erwähnte: "Die AWE2024 wird ihr Portfolio auf Investoren, Industriedesigner, Designer für Heimdekoration, Trendsetter unter den Endverbrauchern, Studenten, E-Sport-Spieler, Gourmets, Geschenkkäufer und Camper erweitern, um den Einfluss der AWE sowie ihren Mehrwert für Verbraucher und ihre Partner weiter zu verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass unsere gemeinsamen Bemühungen dazu führen werden, dass die AWE zu einem führenden Vorreiter der technologischen Innovation in der Branche wird."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2185868/AWE2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/offizieller-startschuss-der-awe2024-301901248.htmlPressekontakt:Nina Wang,nina@cheaa.orgOriginal-Content von: AWE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128876/5581624