Im Rennen um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes hat CureVac gegen den deutschen Wettbewerber BioNTech verloren. Jetzt kämpft das Tübinger Unternehmen vor dem Düsseldorfer Landgericht um einen Anteil an den Milliardeneinnahmen, die BioNTech mit der Impfstoffproduktion erzielte. Am Dienstag war Prozessauftakt.Dabei berief sich CureVac in der mündlichen Verhandlung darauf, dass BioNTech bei der Entwicklung seines Covid-19-Vakzin Comirnaty Patente und Gebrauchsmuster von CureVac verletzt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...