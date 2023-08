Niederlassung in Vancouver ist ein spannender Meilenstein in der kontinuierlichen internationalen Wachstumsstrategie von Carlsquare Um den Fokus auf Investmentbanking in den Bereichen Software und Technologie auf den kanadischen Märkten zu stärken, eröffnet Carlsquare eröffnet Niederlassung in im kanadischen Vancouver. Für das Unternehmen ist dies ein wichtiger nächster Schritt bei der Etablierung der Präsenz der internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...