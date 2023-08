Berlin (ots) -Das Berliner Musical "Romeo & Julia - Liebe ist alles" erhält fünf Nominierungen für den Deutschen Musical Theater Preis! Mit über 125.000 Zuschauer:innen ist es momentan das erfolgreichste deutsche Musical. Gesprochen wird Shakespeare mit der Übersetzung von Schlegel, gesungen wird Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Das Duo hat unter anderem bereits für Rosenstolz, Max Raabe und Sarah Connor geschrieben.Seit der ausverkauften Premiere im März 2023 ist das Musical im Berliner Stage Theater des Westens zu sehen. "Romeo & Julia - Liebe ist alles" ist in den folgenden Kategorien nominiert:- Beste Choreographie - Jonathan Huor- Bestes Lichtdesign - Tim Deiling- Bestes Sounddesign - Florentin Adolf- Beste Darstellerin in einer Nebenrolle - Steffi Irmen (Amme)- Beste Darsteller in einer Nebenrolle - Nico Went (Mercutio)Peter Plate und Ulf Leo Sommer zeigen sich sichtlich euphorisch: "Wir freuen uns wie verrückt und können unser Glück kaum fassen! Berlin wird zur Musicalhauptstadt und Ulf und ich verneigen uns vor unserem großartigem Ensemble, unserem Team, dem Theater des Westens und der BMG. In Zeiten wie diesen ist es uns eine Ehre, Diversität in Form des wunderbaren Shakespeares in die Welt zu tragen. Es lebe die Liebe!"Das Musical ist noch bis zum 04. Januar 2024 zu sehen. Tickets unter https://musicalsberlin.comDer Deutsche Musical Theater Preis, verliehen von Profis an Profis, kommt zum ersten Mal nach Berlin und wird am 09.10.2023 im Stage Theater des Westens verliehen. Tickets sind jetzt erhältlich!Pressekontakt:Fürste PR / Melanie FürsteMail: Melanie.fuerste@web.deMobil: +49 (0) 162 - 10 71 224www.melanie-fuerste.comOriginal-Content von: BMG Rights Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78647/5581673