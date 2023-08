Bittrex Global hat heute die folgende Erklärung veröffentlicht, nachdem ein erfolgreicher Vergleich mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) in Bezug auf die Anklage vom 17. April gegen das Unternehmen wegen des angeblichen Betriebs einer nicht registrierten Börse in den USA erzielt wurde:

Bittrex Global freut sich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach der Einreichung unseres Antrags auf Abweisung der Klage der SEC gegen uns im Juni nun einen erfolgreichen Vergleich erzielt haben.

Wir waren von Anfang an optimistisch und bereit, mit der SEC produktiv zusammenzuarbeiten, um unsere Position zu erläutern. Wir freuen uns, dass wir mit der SEC eine Einigung erzielen konnten und dass beide Parteien den Aufwand und die Kosten eines Rechtsstreits vermeiden können. Um diesen raschen Abschluss zu erreichen, beinhaltet die Vergleichsvereinbarung eine Zahlung von 24 Millionen Dollar, die von Bittrex Inc. (auch bekannt als Bittrex US) und nicht von Bittrex Global geleistet wird. Jetzt, da die SEC einem Vergleich zugestimmt hat und Bittrex Global die Vorwürfe weder zugegeben noch bestritten hat, liegt die Angelegenheit vollständig hinter uns und wir können uns voll und ganz auf das konzentrieren, was wir am besten können: unseren Kunden die sicherste, innovativste und am stärksten regulierte Börse der Welt zu bieten.

Oliver Linch, CEO von Bittrex Global, sagte:"Wir sind erfreut, dass eine Einigung zu diesen Bedingungen schnell erzielt wurde. Obwohl dies eine gute Nachricht für Bittrex Global ist, ist jetzt nicht die Zeit für eine Siegesrunde. Stattdessen können wir uns jetzt, da diese Angelegenheit hinter uns liegt, darauf konzentrieren, unsere Vision für die Zukunft der Kryptowährungen als regulierter, ausgereifter und hochentwickelter Teil des breiteren Finanzökosystems zu entwickeln. Deshalb ist Bittrex Global stolz darauf, in Liechtenstein und auf den Bermudas reguliert zu werden, zwei der führenden und angesehensten Jurisdiktionen für die regulatorische Überwachung von Kryptowährungen weltweit."

"Bittrex Global hat enorme Investitionen getätigt, um sicherzustellen, dass wir keine US-Kunden akzeptieren. Wir betreuen Kunden und bieten Dienstleistungen ausschließlich außerhalb der USA an. Marktteilnehmer auf der ganzen Welt, die angesichts der regulatorischen Unsicherheiten zunehmend eine Verbindung zu den Vereinigten Staaten scheuen, sollten wissen, dass Bittrex Global für sie da ist, wenn sie mit einer nicht-US-regulierten Börse für digitale Vermögenswerte Geschäfte machen wollen. Bittrex Global wird weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, dass die Zukunft der Kryptowährung sicher, innovativ und reguliert ist."

Andrew Michaelson, Partner bei King Spalding LLP, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, Bittrex Global in dieser Angelegenheit beraten zu haben. Was dieses Ergebnis so ungewöhnlich und erfreulich macht, ist die Tatsache, dass unser Mandant, Bittrex Global, diese Angelegenheit hinter sich lassen wird, ohne einen Penny für den Vergleich zu zahlen. Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis für unseren Mandanten."

Bittrex Global wurde auf der Grundlage der drei Kernprinzipien Sicherheit, Innovation und Regulierung gegründet und ist sehr stolz auf seinen globalen Ruf als eine der ältesten und konformsten Börsen der Welt. Alle Kundengelder von Bittrex Global sind weiterhin sicher und zugänglich, und das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, seinen Kunden die sicherste Börse auf dem Markt zu bieten.

