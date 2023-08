Youtube setzt seine Bemühungen fort, medizinische Fehlinformationen auf der Plattform zu bekämpfen. Insbesondere soll die Verbreitung falscher Informationen in Bezug auf Krebsbehandlungen ins Visier genommen werden. Youtube hat am Dienstag in einem Blogbeitrag angekündigt, dass es ein neues Regelwerk entwickelt hat, um aktiver gegen medizinische Fehlinformationen vorzugehen. Inhalte, die im Widerspruch zu den Hinweisen der Gesundheitsbehörden zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...