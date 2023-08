DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:41 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.454,00 0% +13,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.115,75 +0,1% +34,2% Euro-Stoxx-50 4.289,19 +0,0% +13,1% Stoxx-50 3.937,55 -0,0% +7,8% DAX 15.786,46 +0,1% +13,4% FTSE 7.371,24 -0,2% -0,8% CAC 7.274,47 +0,1% +12,4% Nikkei-225 31.766,82 -1,5% +21,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 131,24 +0,56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,85 80,99 -0,2% -0,14 +2,5% Brent/ICE 84,86 84,89 -0,0% -0,03 +2,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,48 38,81 -0,9% -0,34 -50,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.906,40 1.901,85 +0,2% +4,55 +4,5% Silber (Spot) 22,71 22,53 +0,8% +0,18 -5,3% Platin (Spot) 890,45 892,05 -0,2% -1,60 -16,6% Kupfer-Future 3,67 3,67 +0,2% +0,01 -3,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich zur Wochenmitte wenig verändert. "Die Sorge, dass Chinas schwächelnde Wirtschaft die Nachfrage belastet, gleicht das knappe Angebot auf dem Ölmarkt aus", heißt es von ANZ.

AUSBLICK AKTIEN USA

Etwas erholt von den Vortagesverlusten dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Positiv wirkt sich dabei der leichte Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt aus. Doch es dürfte weiterhin verstärkte Zurückhaltung herrschen, angesichts der schwächelnden Konjunktur in China und der Ungewissheit über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Hier erhoffen sich die Anleger allerdings Hinweise von dem am Abend (MESZ) anstehenden Protokoll der Juli-Sitzung. Zuletzt gab es aus der Fed wieder vermehrt Stimmen, die für eine weitere Zinserhöhung im September plädieren. Die jüngsten US-Konjunkturdaten lieferten hier kein klares Bild - es gibt Signale für eine weitere Zinsanhebung, aber auch Indikatoren, die dagegen sprechen. Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Bei den Einzelwerten geht es für die Intel-Aktie vorbörslich 0,1 Prozent nach oben. Der Chip-Hersteller hat die geplante, milliardenschwere Übernahme von Tower Semiconductor abgesagt. Wie der US-Konzern mitteilte, hat er die notwendigen behördlichen Genehmigungen für die Übernahme des israelischen Chipherstellers nicht rechtzeitig erhalten. Die 5,4 Milliarden US-Dollar teure Übernahme musste von mehreren Ländern, darunter auch China, genehmigt werden, bevor sie zustande kam. Die Genehmigung der chinesischen Aufsichtsbehörde stand noch aus. Sie traf bis Fristende nicht ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -8,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,1% zuvor: 78,9% 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26.7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Angesichts des Höhepunkts der Urlaubssaison in vielen Ländern, dem Ende der Berichtssaison und auch fehlenden Nachrichten dümpeln die meisten Kurse nur vor sich hin. Auch die Umsätze sind sehr gering und liegen nach Händlerangaben bei weniger als der Hälfte von normalen Handelstagen. Eine Belebung könnte am Donnerstag eintreten, falls sich im mit Spannung erwarteten Fed-Protokoll am Abend besonders drastische Kommentare von Notenbankern zur Inflation finden lassen. In Europa blicken die Teilnehmer unterdessen vor allem auf die Verbraucherpreise in Großbritannien: Hier sorgt für etwas Erleichterung, dass sie mit plus 6,8 Prozent zum Vorjahr einen Tick unter der Erwartung von 6,9 Prozent blieben. Die Kernrate liegt allerdings etwas darüber. Am Vortag hatte ein rekordhoher Lohnanstieg die Sorgen geweckt, dass die Bank of England weiter bei den Zinsen zulegen muss. Überraschend stark fiel die Industrieproduktion in der Eurozone aus, sie hat sich gegen den Vormonat um 0,5 Prozent erhöht statt des erwarteten Minus von 0,6 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt stehen Bayer mit einem Minus von 2 Prozent unter Druck, nachdem Berenberg die Aktie auf "Buy" von "Hold" abgestuft hat. Die Analysten begründen die Senkung damit, dass die Aktie nicht günstig für ein Unternehmen sei, das in den nächsten zwei Jahren Schwierigkeiten haben dürfte, die Gewinne zu steigern. Auch auf die PCB-Rechtsverfahren verweisen die Analysten. Kräftig nach oben um 8,7 Prozent geht es mit Dermapharm. Die Aktien des Arzneimittelherstellers erholen sich damit weiter, nachdem das Ende der Corona-Fantasie den Aktienkurs in 2022 mehr als halbiert hatte. Dermapharm konnte im ersten Halbjahr den Umsatz um 24 Prozent und das EBITDA um 13 Prozent steigern. Als "ordentlich" werden auch die Zahlen von Grand City Properties (+1,1%) im Handel bezeichnet. Gut kommen die Ergebnisse vom britischen Versicherer und Vermögensverwalter Aviva (+2,5%) an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0919 +0,1% 1,0918 1,0940 +2,0% EUR/JPY 158,98 +0,2% 158,77 158,84 +13,3% EUR/CHF 0,9595 +0,2% 0,9590 0,9583 -3,1% EUR/GBP 0,8570 -0,2% 0,8591 0,8584 -3,2% USD/JPY 145,60 +0,0% 145,47 145,22 +11,0% GBP/USD 1,2742 +0,3% 1,2719 1,2745 +5,3% USD/CNH (Offshore) 7,3215 +0,0% 7,3192 7,3129 +5,7% Bitcoin BTC/USD 29.165,71 -0,1% 29.150,23 29.425,25 +75,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich mit leichten Abgaben, für den Dollar-Index geht es um x,x Prozent nach unten. Die Strategen von JP Morgan sind für den Greenback positiv gestimmt und glauben, dass es keine gute Idee ist, eine Schwäche der US-Währung zu erwarten. "Der Dollar hat bereits günstige Wachstumsergebnisse eingepreist (...), was die Jagd nach einer Dollar-Schwäche unserer Meinung nach zu einer schlechten Risiko-Rendite-Strategie macht", urteilen sie. Eine weiche Landung sei an den Devisenmärkten bereits gut eingepreist.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwach - Im Sog schwacher US-Vorgaben ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und auch in Australien nach unten gegangen. Neben weiter schwachen Konjunktursignalen aus China drückten nun auch neue Sorgen um den US-Bankensektor auf die Stimmung. Die Ratingagentur Fitch hat eine mögliche Abstufung der Bonität der US-Banken ins Spiel gebracht angesichts weiter gesehener Probleme insbesondere bei US-Regionalbanken. Hinzu kam die zunehmende Furcht vor weiter steigenden Zinsen, die zuletzt bereits für deutlich anziehende Renditen an den Anleihemärkten sorgte. Dazu passend sprachen Händler von eher falkenhaften Aussagen der neuseeländischen Notenbank. Sie ließ die Leitzinsen zwar unverändert, deutete aber zugleich ein länger erhöht bleibendes Zinsniveau an. Derweil wurden Sorgen um den ohnehin schon stark problembehafteten chinesischen Immobiliensektor davon geschürt, dass die Immobilienpreise zuletzt leicht gesunken sind. Immobilienaktien zeigten sich dessen ungeachtet in Hongkong von den jüngsten Verlusten etwas erholt.

CREDIT

Mit einer marginalen Ausweitung zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die britischen Inflationsdaten haben am Markt für keine großen Ausschläge gesorgt. Sie lagen grob im erwarteten Rahmen. Angesichts der Urlaubszeit und mangelnder Emissionstätigkeit ist die Aktivität aber generell gering, die Geld-Brief-Spannen sind erweitert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DERMAPHARM

hat im ersten Halbjahr Umsatz und organisches Ergebnis erhöht. Wachstumstreiber waren die Arkopharma-Gruppe sowie die starke Entwicklung der Markenarzneimittel. Die Jahresprognose hat Dermapharm bekräftigt.

CARLSBERG

hat in der ersten Jahreshälfte wegen der Inflation und höherer Marketingkosten zwar einen bereinigten Gewinnrückgang verzeichnet, dieser fiel allerdings geringer aus als erwartet. Zudem kündigten die Dänen bereits am Vortag ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde dänischen Kronen (umgerechnet 133,95 Millionen Euro) an.

GRAND CITY PROPERTIES

hat seine Jahresprognose nach einem soliden ersten Halbjahr leicht erhöht. Den FFO I, die Hauptkenngröße für den operativen Gewinn im Immobiliensektor, sieht das SDAX-Unternehmen nun bei 175 bis 185 Millionen Euro statt vorher 170 bis 180 Millionen Euro.

INTEL

hat die geplante, milliardenschwere Übernahme von Tower Semiconductor abgesagt. Der US-Technologie-Gigant hat die notwendigen behördlichen Genehmigungen für die Übernahme des israelischen Chipherstellers nicht rechtzeitig erhalten. Die 5,4 Milliarden US-Dollar teure Übernahme musste von mehreren Ländern, darunter auch China, genehmigt werden, um zustande zu kommen. Die staatliche chinesische Behörde für Marktregulierung hatte bis zum Ablauf der Genehmigungsfrist am Dienstag noch nicht zugestimmt.

OMV

Die OMV-Raffinerie in Schwechat, die seit einem Unfall im Juni 2022 beeinträchtigt war, läuft nun wieder im Vollbetrieb. Die Reparatur ist abgeschlossen. Das alternative Versorgungssystem, das während der Reparatur die Produktionseinschränkungen ersetzt hat, soll aber den Angaben zufolge als zusätzliche Bezugsquelle "so lange wie nötig" aufrechterhalten werden. Dadurch können die Märkte zuverlässig versorgt und zusätzlich die Lager wieder schneller aufgefüllt werden.

