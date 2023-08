© Foto: Unsplash



Einige der in diesem Jahr am besten laufenden US-Aktien sollten jetzt verkauft werden, rät Morningstar. So sind die Aussichten bis zum Jahresende:

Auch nach dem jüngsten Ausverkauf sind die US-Märkte aufgrund ihrer starken Rallye in diesem Jahr weiterhin sehr hoch bewertet. Immerhin hat der breite S&P-500-Index seit Jahresbeginn rund 18 Prozent zugelegt, und für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es sogar um 32 Prozent aufwärts.

Das hat dazu geführt, dass die US-Aktien aktuell lediglich noch vier Prozent unter ihrem fairen Wert gehandelt werden, warnt der führende Morningstar-Stratege Dave Sekera im CNBC-Interview. Zum Jahresbeginn habe es bei den Bewertungen noch einen erheblichen Abschlag gegeben. Vor diesem Hintergrund sei jetzt ein guter Zeitpunkt, um Gewinne zu sichern und einige Aktien zu verkaufen, die "übertrieben stark gestiegen und jetzt überbewertet sind", sagt er.

Zu diesen zählt er Apple, Eli Lilly, Netflix, Nvidia, Oracle und Tesla - also einige der Aktien, die in diesem Jahr besonders kräftige Gewinne erzielt haben. Denn vor allem Techaktien haben die aktuelle Rallye angeheizt - und unter ihnen ganz besonders die "prächtigen Sieben": Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla.

Insgesamt geht der Chefstratege für den US-Markt bei Morningstar davon aus, dass die Entwicklung der Aktienkurse im weiteren Jahresverlauf "deutlich gedämpfter" ausfallen wird.

[ignoreKi]Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]

[ignoreKi]Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.[/ignoreKi]