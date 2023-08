Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4652/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/18 geht es um den ATX, der im gestrigen Feiertags-Schlusshandel unter den Jahresstartwert gerutscht ist, schaffte es heute Vormittag wieder knapp ins positive ytd-Terrain. Gute Zahlen gibt es von FACC und Frequentis und diese beiden Nicht-ATX-Unternehmen zeigen sich am Vormittag auch stärker als die ATX-Members. Bei Polytec gibt es sehr schöne Directors Dealings. News haben wir zu Porr, A1 Group und Research zu Wienerberger, Palfinger. - FACC erfindet sich und die Branche neu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...