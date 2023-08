BVB Aktie nach verpatzter Meisterschaft und Bellingham-Abgang: Anleger hoffen wieder

Zwei Tage vor Beginn der Bundesligasaison 2023/2024 zeigen sich Anleger der BVB-Aktie optimistisch gestimmt. Auch wenn in der vergangenen Saison der Meistertitel nur knapp verfehlt wurde und Schlüsselspieler wie Jude Bellingham abgegeben werden mussten, können sich die neuen Zukäufe durchaus sehen lassen. Auch die jüngsten Ergebnisse aus sportlicher Sicht stimmen Börsianer zuversichtlich. Laut IG-Indikation kostet ein Anteilsschein am Mittwochmittag rund 4,41 Euro. Vor Saisonstart: Anleger zeigen sich zuversichtlich Der Schreck über die verpatzte Meisterschaft in der vergangenen Saison scheint offensichtlich verdaut. Eine Woche vor dem letzten Spieltag kostete eine Aktie zwischenzeitlich bis in die Spitze noch 5,93 Euro und damit so viel wie seit September 2021 nicht mehr. Kurz vor Beginn der neuen Spielzeit notieren die Papiere mit rund 4,41 Euro deutlich darunter. Der Zweite Platz im Meisterschaftskampf hat Anleger im Frühjahr Reißaus nehmen lassen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

