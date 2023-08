In der Aktie von Nio müssen sich die Bullen langsam ins Zeug legen, sonst droht der seit Juni bestehende Aufwärtstrend aufgegeben zu werden. Die Voraussetzungen dafür könnten heute allerdings kaum schlechter sein: Tesla setzt seine Konkurrenz bereits zum zweiten Mal in drei Tagen unter Druck.Im Kampf um Marktanteile ist Tesla auf dem für die Automobilindustrie so wichtigen chinesischen Markt zuletzt hinter die Konkurrenz zurückgefallen. In China beheimatete Marken erfreuen sich immer größerer Beliebtheit ...

