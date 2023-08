Berlin (ots) -Die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK (https://www.kayak.de/) hat ein neues, smartes Tool zur Reiseplanung veröffentlicht. Zielgruppe der intuitiv bedienbaren Anwendung sind Reisende, die zwar wissen, wo sie in den kommenden Monaten oder im kommenden Jahr Urlaub machen möchten, aber unsicher sind, welcher Zeitpunkt der richtige ist, um möglichst viel zu sparen oder um dem Massentourismus zu entgehen. "Die beste Zeit zum Reisen (https://www.kayak.de/die-beste-reisezeit)" soll diesen Reisenden dabei helfen, den optimalen Reisezeitraum für ihre Wunschdestination zu finden - schnell und mit wenigen Klicks.Um den besten Reisezeitraum für das Wunschziel zu ermitteln, nutzt das neue Tool die Daten von Milliarden von Suchanfragen, um auf über 280.000 Flugrouten Preise bis zu neun Monate im Voraus zu prognostizieren. In die Empfehlung des besten Reisezeitpunkts fließen außerdem die Beliebtheit der Destination, die Durchschnittstemperatur und der durchschnittliche Niederschlag ein. Zudem gibt "Die beste Zeit zum Reisen" direkt einen Hinweis, bis wann man die Reise idealerweise buchen sollte, um Preissteigerungen zu umgehen.Den besten Reise- und Buchungszeitpunkt ermitteln Reisende in nur drei einfachen Schritten.1. Schritt: Destination wählen und Reisedauer festlegenReisewillige geben im ersten Schritt ihren Abflughafen, das gewünschte Ziel und die Reisedauer (aktuell gibt es die voreingestellten Optionen vier, sieben oder 14 Tage) an. KAYAK schlägt dann anhand der verschiedenen Faktoren den besten Reisemonat vor. Die Flugpreise und die Durchschnittstemperatur werden dabei doppelt gewichtet. Für Gran Canaria zum Beispiel ist der beste Reisemonat der November aufgrund günstiger Flugpreise, milder Temperaturen und vergleichsweise weniger Touristen.*2. Schritt: Reisedaten auswählenNachdem sich Reisende für den gewünschten Reisemonat entschieden haben, prognostiziert KAYAK, an welchen Tagen Flüge am günstigsten sind. Zum Beispiel: Für eine Reise nach Gran Canaria ist momentan der Zeitraum vom 19. bis zum 25. November preislich besonders gut.*3. Schritt: Bester Buchungszeitpunkt für Flug und Hotel erfahrenNachdem der beste Reisezeitraum ermittelt wurde, können Reisewillige sich auch anzeigen lassen, bis wann die Reise idealerweise gebucht werden sollte. Das Tool übernimmt automatisch den empfohlenen Reisezeitraum und gibt für Flüge und Hotels an, wann der beste Buchungszeitpunkt ist und ab wann die Preise steigen, je länger man wartet. Urlauber, die im November eine Woche auf Gran Canaria verbringen möchten, sollten beispielsweise jetzt bereits Flug und Hotel buchen. Die Preise werden voraussichtlich nicht weiter fallen.*"Viele Urlauber wissen gar nicht, wann man idealerweise in eine bestimmte Stadt oder ein bestimmtes Land reisen sollte, um das beste Preis-Erlebnis-Verhältnis zu bekommen", sagt Annie Wilson, CCO bei KAYAK. "Stattdessen verlassen sie sich, das zeigt eine kürzliche Studie** von KAYAK, häufig auf die Empfehlungen und Meinungen ihrer Mitmenschen. Mit unserem neuen "Die beste Zeit zum Reisen"-Tool muss sich niemand mehr auf die Empfehlung von Freunden oder Bekannten verlassen, wir analysieren wichtige Parameter wie Flugpreise oder Wetterdaten und ermöglichen Urlaubern so, eine informierte Entscheidung für den besten Reisezeitraum zu treffen."*Suche am 7.8.2023 für eine Reise von Berlin nach Gran Canaria. Reisedauer: 7 Tage. Methodik: Das KAYAK-Tool "Die beste Zeit zum Reisen" kombiniert Preis- und Saisondaten aus Milliarden von KAYAK-Reiseanfragen mit externen Wetterinformationen und bietet mehr als 280.000 Routen zur Auswahl. Ausführliche Informationen über die Methodik finden Sie unter: https://www.kayak.com/best-time-to-travel (https://www.kayak.com/best-time-to-travel).**Über die "Die Welt der Meinungen"-StudieStudie unter 1.008 deutschen Erwachsenen zwischen 18 und 75 Jahren, die im Mai 2023 von Norstat im Auftrag von KAYAK umgesetzt wurde. Alle Hintergründe, eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie Details zur Methodologie finden Sie hier (https://www.kayak.de/c/wp-content/uploads/sites/306/2023/06/kayak-gsfy-report-2023__de.pdf).Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public RelationsDominik Neumüller / Florian StarkSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -69 / -66E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/5581781