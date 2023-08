Inflation in Großbritannien sinkt leicht

Werbung







Die Inflation in Großbritannien sinkt im Juli weiter auf 6,8 Prozent. Im letzten Monat hatte die Inflation noch bei 7,9 Prozent gelegen.



Nach dem Höchststand im Oktober 2022 von rund 11,1 Prozent konnte das Land, welches jüngst aus der Europäischen Union ausgetreten war, die Inflation nun wieder in Richtung 2 Prozent Ziel drücken. Die aktuelle Teuerungsrate wurde zuletzt im Februar 2022 überschritten, als die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr über 7 Prozent anstiegen. Die Kerninflation hingegen fiel nicht weiter und blieb konstant auf einem hohen Stand von 6,9 Prozent. In der Kerninflation werden verschiedene Preisindikatoren wie beispielsweise Lebensmittel- und Energiepreise außen vorgelassen, um eine langfristige Preisentwicklung möglichst gut abzubilden.



Die Britische Zentralbank Bank of England (BoE) sieht genauso wie die EZB und die Fed die aktuelle Inflation jedoch für ein gesundes Wirtschaftswachstum immer noch zu hoch an. Daher erhöhte die Bank of England in den letzten Monaten kontinuierlich die Leitzinsen zuletzt im August 2023 auf 5,25 Prozent. Für den kommenden Zinsentscheid im September wird aktuell eine weitere Zinserhöhung erwartet auch aufgrund der, verglichen mit den europäischen Nachbarn, überdurchschnittlichen Inflationsrate.







