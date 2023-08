Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, gibt Tesla wieder kräftig Gas. Der Elektroautohersteller kündigte spannende Updates bei seinen Autos und Änderungen im Bezug auf Preise und Modelle an. Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2023 Am 19. Juli wurden die Geschäftszahlen von Tesla für das 2. Quartal 2023 veröffentlicht. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 24,9 Milliarden Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von über 47 Prozent ...

