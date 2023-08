DJ Kabinett will Wachstumschancengesetz bei Klausurtagung beschließen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Blockade der von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Stützungsmaßnahmen für die deutsche Wirtschaft im Wachstumschancengesetz durch Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll der Gesetzentwurf nun Ende August bei einer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg beschlossen werden. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann an.

"Was das Wachstumschancengesetz angeht, so hat die Regierung sich darauf verständigt, bei der anstehenden Kabinettsklausur in Meseberg Ende August einen wirtschaftspolitischen Schwerpunkt zu setzen und dann auch das Wachstumschancengesetz zu verabschieden", sagte Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei überzeugt, dass es möglich sei, dann "auch die letzten Details zu einen". Hoffmann betonte, "dass die Regierung sich darin einig ist, dass eine Kindergrundsicherung und auch ein Wachstumschancengesetz beschlossen werden sollen". Bei beiden Projekten sei man in der Ressortabstimmung schon weit vorangekommen.

Nachdem Paus im Kabinett ihre Zustimmung für das Wachstumschancengesetz verweigert hatte, hatte Lindner seine für 13.30 Uhr zu dem Gesetz angekündigte Pressekonferenz abgesagt. Paus hatte bei der Kabinettssitzung das Vorhaben für milliardenschwere Steuersenkungen für Unternehmen blockiert. Paus hält laut Berichten die geplanten Entlastungen für die Wirtschaft von rund 6 Milliarden Euro für unangemessen, solange Lindner nicht bereit ist, mehr Geld zur Kindergrundsicherung bereitzustellen.

Lindner drang nach der Kabinettssitzung angesichts der Blockade auf eine schnelle Verbesserung der Bedingungen für Unternehmen. "Deutschland braucht wieder Wachstum", erklärte er über die Plattform "X", die früher Twitter hieß. "Die strukturellen Bedingungen für die Wirtschaft müssen verbessert und Investitionen attraktiver werden." Es sei daher "bedauerlich", dass ein Beschluss trotz Einvernehmens mit dem Bundeswirtschaftsministerium nicht möglich gewesen sei. "Jede und jeder sollte wissen, dass alle sozialen Ausgaben ein starkes wirtschaftliches Fundament benötigen", mahnte der Finanzminister. "Auch Familien mit Kindern benötigen gute Arbeitsplätze."

Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Katharina Beck, sagte dem Nachrichtensender Welt, jetzt sei "erst einmal offensichtlich das Gesetz blockiert". Das Kabinett tage aber ja jede Woche. "Womöglich kann das Gesetz ja auch noch besser werden, wenn ... jetzt noch ein oder zwei Wochen auch das Kabinett noch weiter darüber diskutiert", betonte Beck. Es gebe "einfach noch ein bisschen Diskussionsbedarf".

August 16, 2023 09:07 ET (13:07 GMT)

