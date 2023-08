Das PoS-System TCx 900 ist für die Anforderungen des Einzelhandels konzipiert und mit Intel Core-Prozessoren der 13. Generation ausgestattet. Es ist die leistungsstärkste Lösung mit der kleinsten Stellfläche, die Toshiba je angeboten hat.

Das neue Point-of-Sale (POS)-System TCx® 900 von Toshiba Global Commerce Solutions, dem weltweit führenden Anbieter von Technologie für den Einzelhandel, ist ein leistungsstarkes modulares Kassensystem, das mit seinen hochmodernen Technologien und kompaktem Design auf Langlebigkeit ausgelegt ist und von Einzelhändlern kontinuierlich erweitert werden kann. Es steigert die Produktivität der Filialen und ermöglicht es Einzelhändlern, die Betriebskosten zu minimieren, sich mehr auf das Geschäft zu konzentrieren und so ein attraktives Einkaufserlebnis zu bieten. Das Kassensystem ist ab September erhältlich und erfüllt durch leistungsstarke Anwendungen einschließlich POS-, Store-Controller- und Multi-Store-Management-Systeme die spezifischen Anforderungen jedes Einzelhändlers.

"Das kompakte PÜS-System TCx® 900 erfüllt die Ansprüche, die Toshiba in puncto Zuverlässigkeit, Servicefreundlichkeit und Flexibilität hat, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen", sagt Robert Parsons, Vice President Product Portfolio bei Toshiba Global Commerce Solutions. "Die neueste Hardware-Lösung ermöglicht es Einzelhändlern, zuversichtlich in eine Plattform der nächsten Generation zu investieren, die ihre anspruchsvollsten Workloads heute und in Zukunft zuverlässig unterstützt."

Das POS-System TCx® 900 ermöglicht es Einzelhändlern, die Abläufe in ihren Filialen umzugestalten und davon zu profitieren. Die Vorteile sind beispielsweise:

Hohe Leistungsfähigkeit mit den aktuellen Intel Core-Prozessoren der 13. Generation.

mit den aktuellen Intel Core-Prozessoren der 13. Generation. Höhere Produktivität über mehrere Kanäle durch die neue Technologie der DDR5-Speichermodule, da diese eine höhere Bandbreite und Transaktionsleistung unterstützt.

über mehrere Kanäle durch die neue Technologie der DDR5-Speichermodule, da diese eine höhere Bandbreite und Transaktionsleistung unterstützt. Anpassungsfähigkeit und Sicherheit durch Unterstützung von Windows- und Linux-Betriebssystemen und verbesserte digitale Sicherheit.

durch Unterstützung von Windows- und Linux-Betriebssystemen und verbesserte digitale Sicherheit. Flexible Innovation mit einer Vielzahl von kundenspezifischen Anschlüssen, die verschiedene Eingabe-/Ausgabesysteme für viele Konfigurationen unterstützen und es Einzelhändlern so ermöglichen, das Frontend zu modernisieren.

mit einer Vielzahl von kundenspezifischen Anschlüssen, die verschiedene Eingabe-/Ausgabesysteme für viele Konfigurationen unterstützen und es Einzelhändlern so ermöglichen, das Frontend zu modernisieren. Nachhaltigkeit und Effizienz durch ein neues Design, das 40 Prozent energieeffizienter ist als die Industriestandards, und durch die Herstellung aus recycelbarem PC-ABS-Kunststoff.

durch ein neues Design, das 40 Prozent energieeffizienter ist als die Industriestandards, und durch die Herstellung aus recycelbarem PC-ABS-Kunststoff. Remote-Überwachung und -Verwaltung zur Gewährleistung einer maximalen Verfügbarkeit, unterstützt durch die Services von Toshiba.

"Die Einzelhandelsbranche befindet sich inmitten eines massiven technologischen Umbruchs. Angetrieben wird dieser von außergewöhnlichen Veränderungen im Verbraucherverhalten und von einer neuen Normalität der Erwartungen an nahtlose, personalisierte und hyper-effiziente Einkaufserlebnisse", sagt Stacey Shulman, Vice President der Network and Edge Group bei Intel. "Das POS-System TCx® 900 von Toshiba, das mit Intel Core-Prozessoren der 13. Generation, WiFi6-Konnektivität und KI-Fähigkeit ausgestattet ist, ist ein weiteres Beispiel für die langjährige Zusammenarbeit mit Intel, um die flexiblen, skalierbaren, leistungsstarken und sicheren Anforderungen zu erfüllen, die Einzelhändler benötigen, um die modernen Verbraucher von heute zu bedienen."

Das Kassensystem TCx® 900 ist eine der aktuellen Innovationen in der Produktentwicklung von Toshiba und Bestandteil eines wachsenden Portfolios an End-to-End-Hardware-, Software- und Servicelösungen. Als zuverlässiger, weltweit führender Anbieter von Technologie für den Einzelhandel hat sich Toshiba zum Ziel gesetzt, Einzelhändler in die Lage zu versetzen, ihre Kunden besser zu bedienen, indem sie ihnen ermöglichen, sich mit den Generationen von Kunden und Mitarbeitern weiterzuentwickeln und sich schnell an die Zukunft anzupassen.

