DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 6

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/16.08.2023/15:40) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 7. August 2023 bis einschließlich 13. August 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 220.000 Stamm- und 50.907 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 07.08.2023 2.159 103,7511 AQUIS (AQEU) 07.08.2023 20.433 103,6307 CBOE Europe (CEUX) 07.08.2023 6.202 103,6859 Turquoise (TQEX) 07.08.2023 6.206 103,8144 Xetra 08.08.2023 4.490 101,7461 AQUIS (AQEU) 08.08.2023 42.724 101,9076 CBOE Europe (CEUX) 08.08.2023 15.122 101,9281 Turquoise (TQEX) 08.08.2023 12.664 101,8738 Xetra 09.08.2023 1.789 102,1148 AQUIS (AQEU) 09.08.2023 18.035 102,1236 CBOE Europe (CEUX) 09.08.2023 4.434 102,1014 Turquoise (TQEX) 09.08.2023 5.742 102,2182 Xetra 10.08.2023 3.963 102,1370 AQUIS (AQEU) 10.08.2023 27.336 102,0633 CBOE Europe (CEUX) 10.08.2023 8.601 102,0679 Turquoise (TQEX) 10.08.2023 10.100 102,1199 Xetra 11.08.2023 2.325 100,4253 AQUIS (AQEU) 11.08.2023 15.669 100,4305 CBOE Europe (CEUX) 11.08.2023 7.744 100,4179 Turquoise (TQEX) 11.08.2023 4.262 100,5592 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 07.08.2023 51 96,5000 AQUIS (AQEU) 07.08.2023 926 96,4551 CBOE Europe (CEUX) 07.08.2023 6.930 96,5899 Xetra 08.08.2023 506 95,1551 AQUIS (AQEU) 08.08.2023 2.783 95,7780 CBOE Europe (CEUX) 08.08.2023 156 94,8061 Turquoise (TQEX) 08.08.2023 11.555 95,3440 Xetra 09.08.2023 459 94,7791 AQUIS (AQEU) 09.08.2023 1.810 94,8531 CBOE Europe (CEUX) 09.08.2023 157 94,9083 Turquoise (TQEX) 09.08.2023 7.574 94,7534 Xetra 10.08.2023 170 94,6224 AQUIS (AQEU) 10.08.2023 2.155 94,5026 CBOE Europe (CEUX) 10.08.2023 50 94,5000 Turquoise (TQEX) 10.08.2023 7.625 94,5579 Xetra 11.08.2023 385 92,2953 AQUIS (AQEU) 11.08.2023 2.115 92,6496 CBOE Europe (CEUX) 11.08.2023 301 92,4757 Turquoise (TQEX) 11.08.2023 5.199 92,5999 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

