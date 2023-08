Wissenschaftler haben mit der Kraft von Gehirnwellen und KI einen Pink-Floyd-Song rekonstruiert. Die Forschung liefert einen Einblick in die Musikverarbeitung unseres Gehirns und könnte den Weg für verbesserte Sprachprothesen ebnen. In der Forschung zur Rekonstruktion von Musik über Gehirnwellen haben Wissenschaftler kürzlich einen Erfolg erzielt. Eine Forschungsgruppe hat erfolgreich den Pink-Floyd-Song "Another Brick in the Wall" mithilfe von Gehirnwellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...