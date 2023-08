Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Stabil nach Kursrutsch am Vortag Nach dem Kursrutsch am Vortag ist der Handel am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in ruhigen Bahnen verlaufen. weiterlesen Politik Cannabis-Legalisierung ‚absolut verantwortungslos' "Wohl nie zuvor hat sich eine Bundesregierung in so einer sensiblen Frage so dreist über die Warnungen nahezu aller Experten aus Medizin, Polizei und Justiz hinweggesetzt." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...