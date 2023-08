Dass boersengefluester.de große Stücke auf Frequentis hält, haben wir seit dem Börsengang im Mai 2019 schon mehrfach erwähnt. Und auch mit dem jetzt vorgelegten Halbjahresbericht zeigt der Anbieter von Kommunikationssystemen, wie sie in der Luftfahrt oder dem Polizeibereich eingesetzt werden, dass die Gesellschaft verlässlich gute Zahlen liefert. So kletterten die Erlöse in den ersten sechs ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Frequentis, audius appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...