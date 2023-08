Entersekt, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Transaktionsauthentifizierung zur Verhinderung von Finanzbetrug, gab heute ein starkes Wachstum in Bezug auf Umsatz und Kundenzahl bekannt, das durch die fortgesetzte Expansion in den USA und strategische Partnerschaften vorangetrieben wird. Seit der Investition von Accel-KKR im Finanzjahr 2022 hat sich das Geschäft von Entersekt außerhalb Südafrikas stark beschleunigt. Der vertraglich vereinbarte, jährlich wiederkehrende Umsatz stieg um 191 %, während die Zahl der Kunden in den USA allein im Geschäftsjahr 2023 um fast 220 wuchs.

"Unser solides Wachstum in einem schwierigen globalen Geschäftsklima ist ein Beweis für Entersekts Innovation und Know-how im Umgang mit neuen Betrugsbedrohungen", sagte Schalk Nolte, CEO von Entersekt. "Wir genießen den Ruf, Finanzinstituten über alle digitalen Kanäle hinweg ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Dies weckt starkes Interesse bei den Entscheidungsträgern. Viele von ihnen sehen halten es inzwischen für unabdingbar, stabilere Authentifizierungsmethoden einzuführen, um die traditionellen Verfahren zu ersetzen, die sich als sehr anfällig für immer raffiniertere Betrugsversuche erweisen."

"Wir sind besonders zufrieden mit unserer Performance in den USA, die sich einem Hyperwachstum nähert. Die Region bleibt auch im kommenden Jahr ein wichtiger Schwerpunkt, und wir haben wichtige, in der Branche bekannte Partner und Talente identifiziert, die uns dabei helfen werden, den aktuellen Kurs zu beschleunigen. Unsere Technologie hat sich bei Finanzinstituten auf der ganzen Welt bewährt und wird daher bereitwillig vom Markt übernommen", erklärte Nolte.

"Betrug und Finanzkriminalität bedrohen weiterhin Finanzinstitute auf der ganzen Welt. Daher ist die Chance für innovative Technologieunternehmen, diese Risiken zu mindern, größer denn je", so Julie Conroy, Head of Risk Insights bei Datos Insights. "Das stetige Wachstum und die Expansion von Entersekt sind ein wichtiger Indikator dafür, dass Finanzinstitute aller Größen nach Lösungen suchen, die Betrugsfälle bekämpfen und gleichzeitig ein optimales Nutzererlebnis gewährleisten."

Höhepunkte der Performance im Geschäftsjahr 2023

Marktführende Innovationen für die Betrugsprävention

Das Team von Entersekt war mit seinen Innovationen der Branche weiterhin weit voraus. Im Geschäftsjahr 2023 wurden drei neue Patente erteilt und ergänzen die mehr als 60 bereits vorhandenen Technologiepatente. Dazu zählt Context Aware Authentication. Diese Technologie ist die erste kanalübergreifende Betrugsprävention, die in Echtzeit den Ursprungskanal, den Transaktionskontext, die Analyse und Orchestrierung von aktiven und stillen Risikosignalen, die verfügbaren Authentifizierungsmechanismen sowie die Wahl des Kunden berücksichtigt, um das optimale Authentifizierungsverfahren zu bestimmen.

"Viele Banken kämpfen nach wie vor mit siloartigen Authentifizierungsmechanismen, also mit unterschiedlichen Lösungen für Online-Banking, Filialangebote, Call Center, digitale Zahlungen und Open Banking, wobei jede Bank ihre eigene Authentifizierungstechnologie verwendet. Wir bieten die Möglichkeit, all diese Silos aufzubrechen und eine gemeinsame Authentifizierungsplattform für alle Kanäle zu nutzen. Das sorgt nicht nur für ein viel besseres Benutzer- und Kundenerlebnis, sondern hilft auch dabei, all diese Daten zu orchestrieren, damit die Banken bessere Entscheidungen treffen können", so Nolte.

Neue strategische Partnerschaften für Vertrieb und Technologie

Das Team von Entersekt konnte neue Partnerschaften in allen Regionen festigen, seine Marktpräsenz stärken und neue Marktchancen erschließen. Durch die Unterstützung der Vorintegration ermöglichten diese Partnerschaften den Banken, die hochmoderne Authentifizierungstechnologie von Entersekt schnell und einfach zu implementieren. Erst kürzlich wurde die biometrische Authentifizierungstechnologie von Entersekt in die Digital Banking Platform von Q2 integriert, wodurch die Online- und Mobile-Banking-Anwendungen von Q2 um biometrische Authentifizierungsfunktionen erweitert wurden.

Erweitertes Senior-Management

Um sein signifikantes Wachstum und seine Chancen auf dem US-Markt fördern, hat Entersekt im GJ23 zehn neue Direktoren, VP oder C-Levels in den USA eingestellt. Das Führungsteam und der Hauptsitz des Unternehmens befinden sich nun sowohl in den USA als auch in Südafrika, was die Bedeutung und das Engagement für eine regionale Vertretung unterstreicht.

Die neuen C-Level-Ernennungen mit langjähriger Führungserfahrung sind: Matt Loos als Chief Revenue Officer, Pradheep Sampath als Chief Product Officer und Frank Moreno als Chief Marketing Officer.

Loos blickt auf über 20 Jahren Führungserfahrung bei Unternehmen wie Fifth Third Bank, Cardinal Commerce und Mastercard zu Entersekt zurück.

Sampath kann über 20 Jahre Erfahrung mit neuen Produktinitiativen, mit der Skalierung von SaaS-Produkten, mobilen Produkten und API-basierten Produkten für Unternehmen wie ID.me und GXS vorweisen.

Moreno verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Marketingpositionen bei Technologieunternehmen wie Bottomline und Datawatch.

Fortgesetztes Wachstum erwartet

Mit Blick auf die Zukunft erklärte Nolte, dass sich die Branche auf die anhaltenden Herausforderungen von Kontoübernahmebetrügereien und autorisierten Push-Zahlungsbetrügereien vorbereiten müsse. Laut Nolte habe die Zunahme von Echtzeit-Zahlungen, insbesondere über mobile Apps, einen Bedarf an schnelleren und effektiveren Betrugserkennungsmechanismen geschaffen.

"Unsere Vision für die Zukunft besteht darin, eine führende Kraft in der digitalen Landschaft zu werden und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen sichere Transaktionen auf digitalen Plattformen durchführen. Mit der Unterstützung unserer US-Investoren, wichtigen Partnern und einem kundenorientierten Ansatz sind wir für außergewöhnliche Erfolge im kommenden Jahr und darüber hinaus gerüstet", erklärte Nolte.

