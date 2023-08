DJ Aktien Schweiz in Wartestellung kaum verändert

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nicht viel getan. Händler verwiesen auf die Urlaubssaison nach dem Ende der Berichtsperiode und fehlende Nachrichten. Die meisten Kursveränderungen unter den Standardwerten in der Schweiz fielen gering aus. Die abwartende Haltung wurde auch mit dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank erklärt, das nach Börsenschluss in Europa am Abend veröffentlicht wurde. Bereits am Vortag war spürbar, wie sehr die Börse das Zinsthema weiterhin beschäftigt. Die sehr positiven US-Daten des Tages befeuerten einmal mehr die Sorgen vor Zinsanhebungen oder zumindest vor lange auf hohem Niveau verharrenden Zinsen in den USA. Während die US-Konjunktur offenbar weiter rund laufe, gehe die chinesische Wirtschaft am Stock, hieß es.

Der Blick nach Europa gestaltete sich derweil etwas günstiger, die Verbraucherpreise in Großbritannien blieben einen Tick unter Erwartung - die Kernrate lag allerdings darüber. Überraschend stark fiel die Industrieproduktion der Eurozone aus. Händler sprachen von wachsender Verunsicherung - gerade im Hinblick auf die eidgenössische Exportwirtschaft. Der SMI gewann auch dank Nestle (+1,2%) 0,1 Prozent auf 10.992 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,92 (zuvor: 17,91) Millionen Aktien.

Die Alcon-Aktie beendete ihre Schwächephase und gewann im Fahrwasser positiver Geschäftszahlen 1 Prozent. Der Hersteller von Augenheilmitteln hatte nicht nur ein starkes Zweitquartal vermeldet, sondern zudem die Jahresprognose für Umsatz und Gewinn erhöht. Die Analysten der Citi lobten den Geschäftsausweis und bestätigten ihre Kaufempfehlung.

Mit den trüben Wirtschaftsaussichten auf dem wichtigen chinesischen Markt zählten die Luxusgüteraktien weiterhin nicht zu den Favoriten. Richemont und Swatch verloren 0,1 bzw. 1,7 Prozent. Die Ratingagentur S&P erhöhte den Ausblick für Swiss Re auf Stabil von Negativ, die Bonitätsnote "AA-" wurde bestätigt. Der Kurs reagierte mit minus 0,5 Prozent nicht. Unter den Nebenwerten legten Implenia (-5,4%), Feintool (+1,3%) und Gurit (-1,3%) als Nachzügler Geschäftszahlen vor.

