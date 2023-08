Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Tejas Networks Limited (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es einen Rahmenvertrag für Lieferung, Unterstützung und jährliche Wartungsleistungen für seine RAN-Ausrüstung (Radio Access Network) für das gesamtindische 4G/5G-Netzwerk von BSNL mit Tata Consultancy Services Limited ("TCS") (BSE: 532540) (NSE: TCS) abgeschlossen hat.Im Rahmen dieses Vertrags erhielt das Unternehmen einen Auftrag von TCS in Höhe von 74,92 Mio. Rupien (ca. 900 Millionen US-Dollar) zur Lieferung seiner neuesten 4G/5G-RAN-Ausrüstung für etwa 100.000 Standorte. Dieser Auftrag wird in den Kalenderjahren 2023 und 2024 ausgeführt werden. Das Unternehmen gewann diesen Auftrag, nachdem es umfangreiche Studien im Rahmen eines Konsortiums unter der Leitung von TCS erfolgreich abgeschlossen hatte.Herr Anand Athreya, CEO und Managing Director von Tejas Networks, sagte dazu: "Wir freuen uns, dass wir als alleiniger Lieferant von 4G/5G-RAN-Ausrüstung für eines der größten Mobilfunknetzwerke der Welt ausgewählt wurden. Unser hochmodernes Portfolio an Basisband- und Funkprodukten wird es BSNL ermöglichen, ein skalierbares und kostengünstiges Netzwerk aufzubauen, das erstklassige Leistungs- und Qualitätsstandards erfüllt. Dies stärkt auch unsere Mission, Indiens erstes globales Unternehmen für Telekommunikations- und Netzwerkprodukte mit einer End-to-End-Suite von drahtlosen und verkabelten Angeboten zu schaffen."Herr Arnob Roy, COO und Executive Director von Tejas Networks, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, Mitglied des TCS-Konsortiums zu sein, das das Land in einem hart umkämpften technologieintensiven Segment auf die Weltkarte gebracht hat. Wir sind entschlossen, mit unseren Konsortiumspartnern zusammenzuarbeiten, um den BSNL-Abonnenten, sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, im ganzen Land ein erstklassiges Serviceerlebnis zu bieten."Dr. Kumar N. Sivarajan, CTO von Tejas Networks, kommentierte: "Unsere hochmodernen 4G/5G-RAN-Produkte wurden von BSNL fast achtzehn Monate lang strengen Praxistests unterzogen, bevor sie für diesen großflächigen kommerziellen Einsatz ausgewählt wurden. Dieser Erfolg ist ein echter Beweis für die technische Exzellenz und die Innovationsleistung unseres Forschungs- und Entwicklungsteams, das in Rekordzeit ein branchenführendes Produkt in einem komplexen Technologiebereich entwickelt und geliefert hat."Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Tejas Networks unter http://www.tejasnetworks.com (http://www.tejasnetworks.com/)oder wenden Sie sich an Investor Relations: ir@india.tejasnetworks.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/826177/Tejas_Networks_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tejas-networks-gewinnt-auftrag-in-hohe-von-74-92-mio-rupien-ca-900-millionen-us-dollar-fur-das-gesamtindische-4g5g-netzwerk-von-bsnl-301903147.htmlPressekontakt:HerrSantosh Kesavan,skesavan@tejasnetworks.com,Telefon: +91 80 41794600Original-Content von: Tejas Networks Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157563/5582015