SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zum Solargesetz:



"Kleinvieh macht halt auch Mist. Es gibt weitere Erleichterungen und weniger bürokratische Hürden bei Balkonkraftwerken, bei Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern und bei der Freiflächenfotovoltaik. Einige viel größere Brocken aber müssen noch aus dem Weg geräumt werden. So betonen Experten, dass der regionale Netzausbau schneller gehen muss, weil sonst der viel erzeugte Solarstrom nicht mehr eingespeist werden könnte. Speicher müssen billiger und größer werden, um Zeiten der Dunkelflaute zu überbrücken. Und es müssen Fachkräfte her, um die Nachfrage an Solaranlagen befriedigen zu können."/DP/jha